Tanti auguri a…



Alberto Aquilani, nato a Roma il 7 luglio 1984. Identificato come l’acquisto ideale per il centrocampo della Juventus di Delneri, il talento cresciuto nelle giovanili giallorosse fu prelevato in prestito dal Liverpool nel primo mercato estivo targato Marotta (2010). Dopo una stagione altalenante in Premier League, il mediano non riesce a ripetere le prestazioni mostrate nella Capitale, finendo come tutta la squadra al centro di una stagione da dimenticare. Il suo score in bianconero parla di 36 presenze in tutte le competizioni con 2 gol e 6 assist. Al termine di un’annata conclusa al settimo posto in classifica, la Juve decise di non riscattare il cartellino di Aquilani dai Reds. Oggi l’ex romanista gioca in Liga, al Las Palmas.