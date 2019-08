Your browser does not support iframes.

"Cinque stagioni insieme. Tanti auguri, Mister Allegri!", un messaggio scarno, ma particolarmente significativo quello della Juventus per i 52 anni compiuti da Massimiliano Allegri, che nelle ultime cinque stagioni ha guidato i bianconeri a vincere e rivincere tutto in Italia, oltre alle due finali di Champions League perse contro Barcellona e Real Madrid. E, nei commenti al messaggio social per Allegri, i tifosi si sono spaccati in due, tra chi già lo rimpiange e chi, invece, non ne sente la mancanza.



I MESSAGGI - "Auguri mister tu si che sapevi rappresentare lo stile Juve", "Vedrai quanti ti rimpiangeranno, tanti auguri Max", "Auguri Allegri mi sei mancato già dal primo minuto, ma nella vita mai dire mai...", scrivono alcuni tra i supporter bianconeri, mentre altri replicano: "Grazie per essertene andato mister, anche se con due anni di ritardo!", "I danni di questo allenatore è di chi l'ha tenuto 5 anni si inizieranno a vedere da quest anno", "Ciao, tanti auguri ma lontano dalla Juve, a mai più".



