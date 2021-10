, nell'attuale territorio del Montenegro, allora parte della Jugoslavia. L'attaccante arriva in Italia nel 2000, alla corte del Lecce, in cui resterà per le successive sei stagioni. Dopo essersi legittimato alla Roma, arriva alla Juventus nel 2011. Vi resterà per tre stagioni, giocando 96 partite ufficiali e segnando 26 gol. Il centravanti vince tre scudetti consecutivi nella squadra di Antonio Conte, di cui è perno offensivo imprescindibile. Inoltre, in bacheca può vantare tre Supercoppa Italiana, due con i bianconeri e una con la Roma, oltre a due Coppa Italia conquistate con i giallorossi.Oggi compie 38 anni.