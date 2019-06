Tanti auguri a…



Patrick Vieira, nato il 23 giugno 1976 a Dakar, in Senegal. Come Zidane, compie oggi gli anni un’altra leggenda francese con un passato bianconero. L’ex centrocampista e attuale tecnico del Nizza ha vissuto alla Juventus soltanto la stagione 2005-2006, con 42 presenze e 5 gol sotto la gestione Capello. Poi l’estate di Calciopoli, che spinse la squadra campione d’Italia in Serie B revocando anche lo Scudetto vinto sul campo da Vieira. Il quale approdò ai rivali dell’Inter per poco meno di 10 milioni di euro. "Volevo restare ai massimi livelli", la spiegazione data nel primo giorno nerazzurro ad Appiano Gentile: parole mai dimenticate dai tifosi della Juve...