Non ha giocato a lungo nella Juventus, centrocampista di belle speranze che il club bianconero prelevò giovanissimo dal Brommapojkarna, stesso vivaio dal quale pochi anni dopo sarebbe emerso Dejan Kulusevski. Appena 3 presenze con la maglia della Juve per Ekdal, che poi si sarebbe ritagliato un'onesta carriera in Serie A tra Siena, Bologna, Cagliari e Sampdoria. E col Cagliari, in particolare, nel 2014 si tolse l'enorme soddisfazione di segnare un tripletta a San Siro contro l'Inter! Oggi Ekdal, pronto a una nuova annata nella Samp a scanso di sorprese di mercato, compie