Ha sempre segnato tanto Pippo Inzaghi, con tutte le maglie. Anche quella della Juventus, che ha vestito per 4 anni vincendo lo scudetto nel 1998. Sono 89 i gol ufficiali segnati da Inzaghi in bianconero, in 165 presenze complessive. Alcuni molto belli, come la celebre rovesciata al Galatasaray in Champions League. La sua stagione più prolifica con la Juve fu proprio la 1997-98, con 18 reti in campionato. Fratello di Simone, attuale tecnico della Lazio, oggi SuperPippo allena il Benevento, appena promosso in grande stile in Serie A.