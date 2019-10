Tanti auguri a…



David Trezeguet, nato il 15 ottobre 1977 a Rouen. Molto più di un attaccante nella storia della Juventus, che ha contribuito a scrivere diventandone il miglior marcatore straniero: 171 gol in 321 partite, numeri che comunque non riescono a racchiudere la totalità dello spirito bianconero di “Re” David. Quattro scudetti (di cui due revocati da Calciopoli), due Supercoppe italiane e soprattutto un campionato di Serie B: la stessa Serie B che accettò a petto in fuori nel 2006, per amore di quei colori a cui si è legato indissolubilmente. Anche oggi, da presidente delle Juventus Legends.