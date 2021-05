Tanti auguri a…



Tiago Cardoso Mendes, nato il 2 maggio 1981 a Viana do Castelo. L’ex centrocampista si è ritirato la scorsa estate dopo una carriera ricca di titoli: tra questi una Premier League (con il Chelsea), due Ligue 1 (con il Lione), una Liga e un’Europa League (con l’Atlético Madrid). In questo grande palmarès non figurano purtroppo trofei bianconeri: l’avventura di Tiago a Torino - durata due anni e mezzo - non ha infatti regalato particolari gioie. Acquistato dalla Juventus nel 2007 per ben 14 milioni, il talento cresciuto nel Braga è stato protagonista negativo delle gestioni Ranieri e Ferrara, non riuscendo mai a far breccia nei cuori dei tifosi. Partito senza troppi rimpianti nell’inverno 2010, Tiago si è preso una notevole rivincita con i Colchoneros.