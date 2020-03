Stefano Sturaro nasce a Sanremo il 9 marzo del 1993. Cresciuto nella città natale come centrocampista, si trasferisce nel 2008 al Genoa. Dopo l'esperienza in rossoblù, nel 2015 approda alla Juventus, in cui resta per quattro stagioni. In tutto colleziona 90 presenze e 3 gol tra tutte le competizioni, conquistando quattro scudetti, quattro Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Dopo la breve esperienza allo Sporting di sei mesi, senza alcuna presenza, Sturaro torna al Genoa lo scorso gennaio, con un'operazione che porta ben 16.5 milioni di euro nelle casse bianconere.



