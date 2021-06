Un gol che rimarrà nella storia! Simone Zaza ha scritto una pagina importante di quella bianconera, l'ha fatto con il suo mancino, l'ha fatto con la sua fame. Una rete che vale lo scudetto, ma forse anche qualcosa di più. L'eroe di una notte per sempre nel cuore dei tifosi bianconeri: è questo il destino di Zaza, a cui oggi tutti gli juventini faranno gli auguri, con il cuore.



Uno scudetto in più, vinto in quello scontro diretto con il Napoli, dopo una rimonta incredibile: sarà sempre il campionato di Zaza88.