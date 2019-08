Compie oggi 37 anni l'ex portiere della Juventus Rubinho. Arrivato a Torino nell'estate del 2012 è stato il terzo portiere della Juve per ben quattro stagioni. Quando il brasiliano arrivò in bianconero davanti a lui c'erano Buffon e Storari mentre dall'estate 2015 è stato Neto a coprire il ruolo di vice Buffon con Rubinho sempre relegato al ruolo di terzo portiere. Arrivato e partito a parametro zero Rubinho ha vissuto una delle epoche più vincenti della storia della Juve. Nonostante le due presenze con la maglia bianconera, infatti, l'estremo difensore brasiliano può vantare ben 8 trofei alzati durante la sua permanenza in bianconero.