27 anni nel giorno di Juventus-Inter per Adrien Rabiot, prontamente festeggiato - come sempre accade - dal club bianconero sui social. Gli auguri di compleanno al francese, però, hanno suscitato anche commenti non proprio felici nei suoi confronti: molti tifosi, infatti, hanno ironicamente chiesto alla Juventus di cancellare il post, non soddisfatti del rendimento di Rabiot dal suo arrivo a Torino.



