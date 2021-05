Tanti auguri a Marko Pjaca, talento inespresso e sfortunatissimo. Acquistato dalla Juventus nell’estate 2016 dopo una lunga sfida di mercato con il Milan, l’attaccante croato arrivato dalla Dinamo Zagabria riuscì a trovare poco spazio alla corte di Allegri: 20 presenze totali in tutte le competizioni, prima che un grave infortunio al crociato del ginocchio destro lo costringesse ai box per il resto della stagione. Poi i prestiti a Schalke 04 e Fiorentina, esperienze tutt’altro che indimenticabili per un gioiello in cerca di rilancio: con i viola purtroppo è arrivato un altro infortunio pesante, stavolta al crociato del ginocchio sinistro. Oggi Pjaca compie 26 anni e ha avuto un'altra annata altalenante al Genoa: la speranza è quella di vedere l’attaccante di nuovo ai suoi livelli.