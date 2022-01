Primo allenamento del 2022 della Juventus che, questo pomeriggio, si è ritrovata alla Continassa per salutare l'anno nuovo e, soprattutto, preparare il big match del 6 gennaio contro il Napoli.



Prima dell'inizio della sessione, c'è stato modo di registrare alcuni video auguri dei calciatori della Juventus, condivisi dal club sui propri canali social, intenti ad entrare in campo.



