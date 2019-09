Paolo de Ceglie nasce ad Aosta il 17 settembre del 1986. Cresciuto come centrocampista, si legittima nel calcio che conta da terzino sinistro. Vince tutto con la Primavera della Juventus, poi sale in prima squadra nel 2005. Vi resterà fino a quest'anno, pur con tanti prestiti e trasferimenti temporanei nel mezzo. In tutto, comunque, colleziona ben 128 presenze in bianconeri, con due gol segnati. Conquista tre scudetti (2011/12, 2012/13, 2014/15), tre Supercoppa Italiana (2012, 2013 e 2015) e una Coppa Italia (2014/15). Diventa uno dei pochissimi atleti della Valle d'Aosta a prendere parte alle Olimpiadi, a Pechino nel 2008, oltre a essere noto per una celeberrima doppietta all'Inter con la maglia del Parma. Al momento risulta svincolato.