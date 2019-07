Neto, ex portiere della Juventus, è ufficialmente diventato un nuovo portiere del Barcellona da qualche giorno. Il club catalano l'ha raccontato sul proprio sito ufficiale e sui profili social. L'estremo difensore che ha giocato per due stagioni alla Juventus si è trasferito nel club blaugrana in cambio di Cillessen che è approdato invece al Valencia. Un compleanno particolare, quello che trascorre oggi il portiere brasiliano: 30 anni, tutti blaugrana! Auguri...