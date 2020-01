Buon compleanno Adrian Mutu! Estroso attaccante romeno compie 41 anni oggi, lunedì 8 gennaio, e la Juve non l'ha dimenticato... Appena poco più di un anno, per la precisione 18 mesi, in cui da giovane promessa ha segnato 11 gol in 46 partite, in un attacco favoloso composto da lui, Del Piero, Trezeguet e Ibrahimovic.



Un quartetto stellare che vinse due scudetti, 2004/05 e 2005/06, poi revocati. Arrivato dal Livorno, con i fatti di Calciopoli ha lasciato i colori bianconeri, accasandosi alla Fiorentina. Una scintilla durata troppo poco, un po' ccome la carriera di Mutu, che non hai sfruttato fino in fondo il proprio talento.