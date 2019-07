Compie 36 anni Cristian Molinaro. Il laterale di Vallo della Lucania arriva alla Juve nel 2007, esattamente nell'anno in cui la squadra bianconera risale in Serie A. Tre stagioni per 65 presenze totali tra Champions League, campionato e Coppa Italia. Poi Stoccarda, Parma e Torino. Fino all'anno scorso, quando firma per il Frosinone e ne diventa capitano. Intanto, tanti auguri a Molinaro!