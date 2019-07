Tanti auguri a Federico Mattiello. L’esterno classe ’95 - cresciuto nelle giovanili bianconere - è reduce da un periodo piuttosto complicato della propria carriera. Dall’infortunio al perone subito nel marzo 2015 alla frattura della tibia nel medesimo anno, quando vestiva la maglia del Chievo Verona, il giovane talento di Barga non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio consistente nella Juventus di Allegri (neppure un minuto in campo nell'ultima stagione a Torino). Il prestito alla SPAL, poi il passaggio all'Atalanta e quindi la cessione al Cagliari. Una nuova occasione per tornare a brillare.