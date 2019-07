Marco Marchionni arriva alla Juventus nell'anno della retrocessione in Serie B a parametro zero. Accetta di passare dall'inferno del campionato cadetto e dall'anno successivo viene frenato da numerosi problemi fisici, che ne limitano l'utilizzo. Un bravo ragazzo, oltre che un centrocampista ordinato e di buona tecnica, che in bianconero vive 78 presenze, di cui 5 in Champions League, e colleziona 7 gol. Purtroppo, a parte la vittoria nell'anno di B, non porta a casa alcun trofeo da mettere in bacheca con la Vecchia Signora. Il ricordo indelebile di alcune prestazioni, però, soprattutto in campo europeo, resteranno per sempre impresse nella sua memoria. Oggi ha smesso di giocare, e nella prossima stagione sarà vice allenatore della Carrarese in Serie C. Tanti auguri, Marco!