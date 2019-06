Rolando Mandragora a Sky Sport, aveva raccontato l'esordio in Serie A, in Genoa-Juventus del 29 ottobre 2014: "Gasperini mi ha dato fiducia. Ho marcato Pogba, che era il giocatore più forte del campionato. Ne parlo sempre volentieri perché è un'emozione che tutt'ora mi riempie il cuore di gioia". Da lì, l'interesse della Juve per il giovane napoletano, fino all'acquisto a titolo definitivo proprio dal Genoa. Nel frattempo, la crescita è stata continua. E pure importante. Dal Mondiale Under 20 di due anni fa da capitano, alla fascia nell'ultimo e sfortunato Europeo Under 21. E i bianconeri? Prima l'hanno ceduto in prestito al Crotone, poi a titolo definitivo all'Udinese per una grande plusvalenza. Intanto, tanti auguri a 'Rolly': 22 anni per lui.