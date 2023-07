Nel cuore, per sempre: auguri a, ovunque egli sia. L'ex attaccante di Juventus, Sampdoria e Cremonese, è scomparso lo scorso sei gennaio, all'età di 58 anni. Vialli combatteva da tempo contro un tumore al pancreas e aveva lasciato qualche settimana fa il ruolo di team manager della Nazionale, portata alla vittoria all'Europeo dello scorso anno,Era lo Stradivialli di Brera, è stato uno dei migliori centravanti della storia della Juventus e ultimo capitano ad aver sollevato al cielo la Coppa dei Campioni. In bianconero, ha totalizzato 145 presenze e 53 gol con 23 assist. Da Cremona al tetto d'Europa, sfiorando quello del Mondo con la Nazionale italiana.Dopo il ritiro nel 1999, ai tempi del Chelsea, ha intrapreso con successo diverse carriere: dapprima quella di allenatore, poi di commentatore televisivo, abbandonata per l'inizio del suo percorso con la malattia. E' un duro colpo, quello inferto dal destino, che non annacqua però i ricordi: Luca Vialli resta sempre tra noi.