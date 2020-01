Grigoris Kastanos nasce il 30 gennaio del 1998 a Nicosia, capitale di Cipro. Cresciuto come centrocampista in patria, si trasferisce alla Juventus da giovanissimo, ad appena 16 anni. Passato attraverso gli step delle giovanili bianconere è oggi gioca nel centrocampo del Pescara dopo essere stato il faro della squadra Under 23, con cui ha collezionato 32 presenze e 3 gol nella scorsa stagione.



Nel giorno del suo 22esimo compleanno, tanti auguri Grigoris!