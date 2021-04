Igor Tudor nasce il 16 aprile del 1978 a Spalato, in Croazia. Cresciuto in patria come difensore, approda alla Juventus nel 1998, per restarci da grandissimo protagonista fino al 2007. In totale, Tudor colleziona 174 presenze ufficiali, con ben 21 gol, un bottino non indifferente per un difensore. In bianconero conquista due scudetti (2001/02 e 2002/03), due Supercoppa Italiana (2002, 2003) e il campionato di Serie B nel 2006/07, oltre ad aver raggiunto la finale di Champions League nel 2003. Oggi è un collaboratore di Andrea Pirlo. Nel giorno del suo 41esimo compleanno, tanti auguri Igor!