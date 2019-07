Gianluca Vialli nasce il 9 luglio del 1964 a Cremona. Cresciuto nella Cremonese, si trasferisce nel 1984 alla Sampdoria. In otto anni in blucerchiato scrive la storia del club, prima di trasferirsi nel 1992 alla Juventus. Anche a Torino, Vialli vince da protagonista. In quattro stagioni colleziona in tutto 145 presenze e 53 gol, portando a casa uno scudetto, una Supercoppa Italiana, una Coppa Uefa e soprattutto una Champions League, da capitano. L'ultima alzata al cielo dalla Juventus, da Vialli, nel 1996. Chiude la carriera al Chelsea. Tanti auguri, Gianluca!