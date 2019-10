Battere il Manchester United a Old Trafford? La Juventus ci è riuscita soltanto una volta nella propria storia (nel 1996 con gol di Del Piero). O meglio, due volte. Già, perché l’ultima “trasferta” al Teatro dei Sogni ha visto proprio una vittoria bianconera. Non si trattava di un match ufficiale, bensì dell’amichevole per l’addio al calcio giocato di Gary Neville. Era il 24 maggio 2011 e la Juve allenata da Delneri (e reduce da una stagione disastrosa in Serie A) rimontò gli uomini di Ferguson - che si erano portati in vantaggio con Rooney - con un gol di Pepe e una punizione da urlo del giovane Giandonato. In un test di lusso, davanti ad uno stadio pieno di tifosi commossi dal saluto di una leggenda assoluta dei Red Devils, la Signora dette un segnale importante: un anno dopo, avrebbe festeggiato il primo scudetto dell'era Conte. A proposito di Giandonato: compie oggi 28 anni. Auguri!