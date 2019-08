Compie oggi 38 anni Andrea Gasbarroni, prodotto del vivaio della Juventus che però non ha mai esordito in prima squadra. Dopo il settore giovanile alla Juve, "Gasb" ha giocato con le maglie di Palermo, Sampdoria, Parma, Genoa e Torino collezionando in tutto 122 partite in Serie A. Oggi gioca con il Pinerolo in Eccellenza e qualche anno fa attirò l'attenzione dei tifosi della Juve per dichiarazioni non proprio d'amore: ​“La Juve o si ama oppure tifi contro. In Italia è così dappertutto. Non penso ci sia una tifoseria che apprezzi la Juventus. Io ho fatto il settore giovanile alla Juventus, ma in prima squadra non ci ho mai giocato. Ho fatto parte di due ritiri. Sicuramente è grazie alla Juve se sono arrivato a certi livelli. Sono nato come “gobbo” ma non del tutto, perché in prima squadra non ci ho mai giocato.”