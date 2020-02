Tanti auguri a... Eljero Elia! Terzo olandese della storia della Juve, avrebbe dovuto ripercorrere le orme di Edgar Davids in bianconero, ma la sua avventura bianconera fu un vero flop. Costato 9 milioni di euro, avrebbe dovuto costituire un innesto fondamentale per il 4-2-4 progettato dal nuovo tecnico Antonio Conte, ma per decisione del tecnico fu tagliato fuori.



E' stato lui stesso, poco tempo dopo, a svelare i motivi di quel flop: "C'era davvero tanta concorrenza e questo non mi ha certo aiutato. Poi quando arrivai alla Juve il piano tattico era il 4-2-4, che prevedeva l'uso degli esterni. Ben presto, però, si passò al 3-5-2 e io ero tagliato fuori: sono un'ala offensiva, non posso giocare esterno in quel ruolo. Servivano giocatori con altre caratteristiche che io non possiedo. Tutto questo non mi ha aiutato".



Quattro presenze e uno scudetto, poi l'addio. Buon compleanno!