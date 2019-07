Tanti auguri a... Albin Ekdal. Il centrocampista svedese, nato il 28 luglio 1989, compie oggi 30 anni. Arrivato alla Juven nel 2008 dal Brommapojkarna, è stato in prestito al Siena, prima di essere ceduto al Bologna e infine al Cagliari. Ora gioca all'Amburgo. Con la Juve ha giocato 9 partite: 4 in prima squadra, 5 in Primavera. Da giovane veniva definito un giocatore destinato a diventare un top nel suo ruolo, ma non è riuscito a mantenere in pieno le aspettative. Dopo ottimi anni a Cagliari, però, in Germania sembra aver trovato la sua dimensione. E ha collezionato anche 30 presenze con la massima nazionale svedese. Dall'anno scorso è alla Sampdoria.