Ciro Ferrara, nato a Napoli l’11 febbraio 1967. Starà seguendo con particolare interesse la lunga lotta tra bianconeri e partenopei, l’ex difensore, che dopo esser stato protagonista degli unici due scudetti nella storia del Napoli ha vinto tutto con la Vecchia Signora. Dieci stagioni in Campania (dal 1984 al 1994), undici in Piemonte (dal 1994 al 2005), per poi tornare alla Juventus per una sfortunata stagione da allenatore (2009-10). Il cuore di tifoso dirà sempre Napoli, ma il popolo bianconero non potrà mai dimenticare quanto Ferrara ha regalato alla Juve da giocatore.