Compie oggi 33 anni l'ex attaccante della Juventus Valeri Bojinov. Il bulgaro arrivò in bianconero nell'estate del 2006 (quella che vide i bianconeri retrocedere in Serie B) e rimase a Torino solo per una stagione segnando sette gol in 21 presenze. Al termine dei quella stagione Bojinov si trasferì al Manchester City, iniziando però da quel momento una lenta e inesorabile parabola. L'anno scorso, sotto contratto il Rijeka, Bojinov aveva parlato con La Gazzetta dello Sport anche della sua avventura in bianconero: "Ero in camera con Nedved e il suo Pallone d’Oro. Ho segnato il primo gol a San Siro il 6 gennaio 2005 quando Sheva sollevava il suo di Pallone d’Oro. Segnai a una squadra che aveva Dida, Cafu, Nesta, Maldini, Pirlo, Kakà. Andavi lì e pensavi: se tutto va bene gli lascio tre punti. In mezzo giocava Gattuso: Rino è una leggenda, con il tempo diventerà un nuovo Mourinho". Tanti auguri Valeri!