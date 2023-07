Christian Vieri nasce il 12 luglio del 1973 a Bologna. Cresciuto nelle giovanili del Torino, raggiunge si fa conoscere soprattutto con la maglia dell'Atalanta nel 1995/96, prima di trasferirsi alla Juventus. In bianconero resta soltanto una stagione, prima di proseguire la carriera tra Atletico Madrid, Lazio e Inter. A Torino colleziona 37 presenze e 14 gol tra tutte le competizioni, di cui ben 4 reti per guidare la squadra di Marcello Lippi in finale di Champions League, poi persa contro il Borussia Dortmund. A Torino vince, però, l'unico scudetto conquistato in carriera.