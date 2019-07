Una bandiera, un simbolo, l'emblema del mondo Juve. Cuore e testa prestati al calcio, alla passione, fisico votato al sacrificio e all'aiuto, ma soprattutto alla battaglia. In Beppe Furino c'è tutto questo e molto altro ancora. Compie 73 anni oggi, con i colori bianconeri sempre addosso, a maggior ragione dopo le oltre 500 presenze in carriera con la Juve. Un amore vero, forte, per cui è nella storia! Tanti auguri di buon compleanno!