Una nuova esperienza, subito dopo l'Arsenal, che l'aveva accolto in seguito alla grande avventura con la Juventus. Eccolo, Stephan Lichtsteiner, che riparte dalla Germania e precisamente dall'Augsburg. Di seguito, le sue prime parole raccolte dai canali ufficiali del club: "Si tratta di un club molto interessante - le parole del terzino -, ora qui vorrei giocare di nuovo con continuità. Sto bene fisicamente, mi sono allenato duramente in questi mesi e mi trovo in forma. Non vedo l'ora di iniziare, sento di poter contribuire molto allo sviluppo di questa squadra così giovane. Volevo una sfida del genere dopo l'esperienza in Premier League".