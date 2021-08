Il terzino della Sampdoriaha parlato in un'intervista rilasciata a Il Secolo XIX della lotta Scudetto. Secondo il classe 1994, la favorita al titolo rimane la Juventus, ma da tifoso del Milan spera in una vittoria finale dei rossoneri:"Lotta Scudetto? Penso sicuramente alla Juventus come favorita,visto che tra le big sceglierei il Milan, Penso però che i bianconeri, ora che l’Inter ha cambiato molto, siano di nuovo i più forti. Noi giocheremo per dare fastidio alle grandi”.