Presente al Premio Giacinto Facchetti, e protagonista di un gran gol nel pareggio per 2-2 della Sampdoria contro l'Inter alla terza giornata di Serie A, Tommaso Augello si è così espresso sul momento attuale della sua squadra e non solo: ​"La vittoria contro l'Empoli? Ci volevano questi tre punti dopo un paio di pareggi. Abbiamo giocato finora contro squadre fortissime,Era essenziale ottenere tre punti che ci danno tranquillità in classifica"."Sicuramente non ci aspettavamo un inizio così da parte della Juve, ma farà comunque un campionato di vertice come ha sempre fatto".