Stanno facendo discutere le dichiarazioni dell'ex procuratore federale Giuseppe Pecoraro in merito a Inter-Juve del 2018: ​"E' stataCe li diedero solo a inizio campionato successivo. Ma lì ci fu la sorpresa: Apriamo il file e l'unico episodio in cui non c'è audio registrato era quello che ci interessava, tra Orsato e il Var che aveva portato alla mancata espulsione di Pjanic. Il motivo? Mi dissero che non c'era e basta. C'è bisogno di maggior trasparenza".Parole che hanno infiammato la polemica sui social, non solo tra tifosi ma anche addetti ai lavori come ad esempio Maurizio Pistocchi che ha pubblicato diversi post di "denuncia" e si è duramente scontrato con alcuni tifosi della Juve che lo hanno anche criticato, annunciando di querelare uno di loro (rimasto anonimo). C'è stato anche spazio per un attacco all'ex arbitro di Serie A Luca Marelli che sul sito ha spiegato perché "il caso non esista" (LEGGI QUI)