Non solo il. Anche l', associazione a tutela dei diritti dei consumatori, si è scagliata contro. Come riportato in un suo comunicato ufficiale,​ ha elencato una serie di disservizi della piattaforma: dai problemi di connessione alla mancanza di un servizio clienti via telefono, fino alla qualità video: "Concedere l’esclusività dell’evento sportivo più popolare in Italia a un solo operatore ha creato di fatto un monopolio".Quindi, tre richieste:, istituire un servizio clienti telefonico, analizzare le modalità che Dazn prevede per le aree a bassa connessione con sistemi che garantiscano l’inclusione dei cittadini senza elevare i costi e intervenire e regolamentare le modifiche unilaterali".