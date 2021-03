3









La Juventus sta valutando alcuni profili come vice Szczesny in caso di addio di Gigi Buffon. Il portiere bianconero vorrebbe continuare a giocare con un ruolo da protagonista e sta pensando anche di lasciare Torino. Così, secondo La Gazzetta dello Sport, tra i suoi possibili sostituti c'è anche il nome di Emil Audero, portiere della Sampdoria che conosce molto bene l'ambiente Juve per essere cresciuto in bianconero prima di trasferirsi a Genova. La valutazione ddi Audero è di circa 15 milioi di euro, per i quali la Samp non vorrebbe contropartite tecniche.