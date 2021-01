Il portiere della Sampdoria Audero, ex Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida contro i bianconeri, in programma sabato alle 18: “Ronaldo? C’è poco da studiare, è da tempo che lo vediamo giocare, è un giocatore che ha tutto e quindi sì, puoi studiarlo, ma ha così tante qualità e capacità di trovare lo spunto in mezzo secondo. C’è poco da studiare”.



VINCERE CONTRO LA JUVE – “Sarebbe vello vincere, ci siamo andati vicini il mio primo anno, poi da lì abbiamo fatto sempre buone prestazioni. A livello personale sarebbe bello strappare qualche punto”.