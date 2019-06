Emil Audero, portiere della Sampdoria con un passato tra le fila delle giovanili della Juventus, ha lasciato uno spiraglio a un bel ritorno in bianconero. L'estremo difensore, convocato da Di Biagio per l'Europeo Under 21 che si terrà proprio in Italia, ha parlato così in conferenza stampa dal ritiro degli azzurrini: "Io ora penso alla Nazionale, all'Under 21. E per ora sono un giocatore a tutti gli effetti della Samp e ne sono molto contento. Spero di fare un altro anno buono come questo. C'è una finestrina per la Juve però son sincero: non ci penso più tanto". Insomma, staremo a vedere. Con una certezza, però: adesos i giovani sono davvero al centro del calcio italiano. "Anni fa si diceva che non c'erano giovani italiani in Serie A, adesso è impossibile dirlo. Abbiamo cambiato rapidamente ed è un punto a favore del calcio italiano. Noi 23 siamo l'esempio, abbiamo un minutaggio medio alto più o meno tutti", la chiosa di Audero.