Moreno Mannini, a TMW, ha parlato di Audero e della possibilità che vada alla Juve: "Audero sta dando tranquillità e sicurezza. Ha fatto un bel campionato ed è normale che sia richiesto, in Italia non abbiamo portieri. Dovendo ora giocare con i piedi il ruolo sta perdendo specificità. Futuro a Genova? Assolutamente sì, dipende dal club ma se vuol giocare deve star qui. Se va ad esempio alla Juve, ipotesi di cui si è parlato, il rischio concreto è stare in panchina. Ora che ha trovato la sua dimensione è opportuno che rimanga a Genova". La possibilità che Audero torni in bianconero esiste e può concretizzarsi con l'addio a fine stagione di Buffon.