Resta solo la Juventus come opzione "futuribile" per Emil. A raccontarlo è l'edizione odierna di Repubblica, secondo cui il fatto che molte squadre abbiano la casella del portiere già occupata starebbe spingendo Audero verso la permanenza a Genova. L’ipotesi bianconera, al momento, è rimasta l’unica praticabile, ma resta connessa strettamente alla cessione di Mattia Perin. La Vecchia Signora deve prima vendere l’ex Genoa per monetizzare, e non sembra comunque disposta a versare a Ferrero i 20 milioni richiesti per Audero.