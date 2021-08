Accostato alla Juventus come possibile vice Szzesny prima della scelta di tenere Perin rientrato dal prestito al Genoa,ha parlato della possibilità di tornare in bianconero, lì dove è cresciuto: "Io a Genova sto bene - ha detto il portiere della Sampdoria ai microfoni de Il Secolo XIX - di mercato ne sapete più voi di me, lo dico sempre. Io posso dire che qui alla Samp mi hanno fatto sentire a casa, a mio agio; non so cosa aggiungere".