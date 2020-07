Emil Audero, portiere della Samp ed ex della gara, ha parlato poco prima di Juve-Samp: "Se abbiamo ritrovato le motivazioni post derby? Giocare contro la Juve ti dà motivazioni automatiche, più facili di che si pensa. La sconfitta non fa bene, non è mai bello perdere, ma dobbiamo dimostrare quello di buono abbiamo fatto e faremo prestazione degna di nota. Ritrovare la Juve? Sempre una bella emozione, ho trascorso anni molto belli, sono stato bene e sono cresciuto, faranno sempre parte del mio percorso. Per loro è una giornata particolare, sarà un match point. Faremo di tutto per rovinare la festa. Ronaldo? Top player".