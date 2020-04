Emil Audero, ex portiere della Juventus ora alla Sampdoria, ricorda il super gol subito da Cristiano Ronaldo nell'ultimo Samp-Juve giocato a Marassi: "Questo è il gol subito da Cristiano Ronaldo, se ne è parlato molto - dichiara a Dazn -. Dal campo avevo avuto l'impressione che avesse saltato alto ma non così tanto. Da un campione come lui ci si può aspettare di tutto. Mi è dispiaciuto molto perché eravamo riusciti a pareggiare e questo gol nel finale di primo tempo ha determinato la partita".