Nel corso della sua intervista a Sky Sport, il portiere della Sampdoria nonché ex Juventus Emil Audero ha parlato anche di Gigi Buffon: "La Nazionale ha un gruppo unito e si vede, si capisce da piccoli gesti che, se fatti da giocatori importanti come Chiellini e Bonucci valgono ancora di più. Buffon? Sono cresciuto con lui e dal Mondiale 2006 è stato il mio riferimento. Ho avuto la fortuna di allenarmi con lui, la sua scelta di tornare a Parma la vedo come una decisione romantica. Queste sono le sfide che lo stimolano a dare qualcosa in più".