Emil Audero, portiere della Sampdoria ed ex della Juventus, ha raccontato il gol di Cristiano Ronaldo che è servito ai bianconeri per superare i blucerchiati nella trasferta genovese. Un gol che ha fatto discutere, un colpo di testa con uno stacco aereo (2,56 metri) degno di un giocatore di pallacanestro, piuttosto che un calciatore. Così, Audero ha raccontato le sue impressioni: "Dal campo avevo visto quanto avesse saltato, ma non credevo fosse andato così in alto. Da Ronaldo ci si deve aspettare di tutto...".