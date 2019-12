Emil Audero, portiere della Sampdoria ed ex prodotto del vivaio della Juventus, ha parlato a Telenord: "Mi aspetto un anno positivo. Speriamo innanzitutto che la Samp si salvi, faccia risultati positivi. A livello personale mi aspetto un anno ancora di crescita: il sogno più grande è la convocazione in Nazionale. Lavoro giorno dopo giorno per migliorarmi e se dovesse arrivare la chiamata sarei felice. Ci sono tantissimi giovani molto bravi: Donnarumma e Sirigu stanno facendo molto bene e si giocheranno un posto da titolare. È un sogno che va oltre le mie attuali aspettative, il mio obiettivo è arrivare nel gruppo azzurro".