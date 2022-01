Prima del "tornado" Vlahovic, quello di Pierre-Emerick Aubameyang era stato un nome caldo per il mercato della Juventus. Il gabonese è in uscita dall'Arsenal e potrebbe trovare una destinazione proprio in questo ultimo giorno di mercato: si tratta del Barcellona. Come riportato da diverse fonti di stampa catalane, l'attaccante è arrivato a Barcellona in questi minuti: c'è la concreta possibilità che l'affare si realizzi.